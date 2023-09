Kabarett in Neusäß: Für Franziska Wanninger soll's "rote Rosen hageln"

Die bayerische Kabarettistin Franziska Wanninger spielt am 30. September in der Stadthalle Neusäß ihr neues Soloprogramm.

Die bayerische Kabarettistin Franziska Wanninger tritt am Samstag, 30. September, um 20 Uhr in der Neusässer Stadthalle auf. Ihr neues Kabarett-Soloprogramm ist eine launige Hommage an die Leichtigkeit. Sie erzählt mitreißend von der Jugend im Internat, falschen Vorsätzen und Dating in Zeiten von Videocalls. Letzteres lässt sich aber wenigstens ausschalten, sobald der Typ meint, Goethes Faust ist eine Boxerzeitung. Nebenbei analysiert sie aberwitzig das Leben in minimalistischen Designwürfelhäusern oder die Herzlichkeit von dazugehörigen Vorgarten-Steinwüsten. Wanninger schaut den Leuten aufs Maul, singt von den Untiefen des Lebens, schafft es wie immer mit wenigen Charakterstrichen schwungvoll und pointenreich ganze Welten zu erschaffen. Dabei zeigt sie humorvoll, dass das Glück nicht mit einem Rasenroboter beginnt, sehr wohl aber mit Dinkelkräckern aufhört.

Kabarettistin Franziska Wanninger ist immer auf der Suche nach dem prallen Leben

Mit dabei in ihrem vierten Soloprogramm sind wieder viele, herrlich satirisch auf den Punkt gebrachte Figuren. So verwandelt sie sich von der naiv-geschäftstüchtigen Influencerin zum bierdimpfelig-aufplusternden Stammtischbruder, immer auf der Suche nach dem prallen, schönen Leben.

Einige Retskarten gibt es noch im Rathaus Neusäß unter Telefon 0821/4606-130 oder per E-Mail an: kartenvorverkauf@neusaess.de, oder an der Abendkasse, die eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet. (AZ)

