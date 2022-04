Kammerorchester bietet fulminanten Streifzug durch die vier Jahreszeiten

Das Kammerorchester Neusäß ist nach drei Jahren zurück im Konzertsaal. Die Musiker widmen Brittens "Simple Symphonie" vom Krieg betroffenen Kindern in der Ukraine.

Die Freude darüber, dass sie nach drei entbehrlichen Jahren nun wieder vor Publikum spielen können, war den Musikern und Musikerinnen des Kammerorchesters Neusäß nicht nur anzusehen, es wurde auch in ihrer Spielfreude deutlich. Wie Dirigent Wolfgang Weber betonte, war das Orchester in dieser Zeit nicht untätig, sondern hat, natürlich unter klaren Corona-Vorgaben, für diesen Auftritt in der Stadthalle geprobt. Sowohl die "Simple Symphony" von Benjamin Britten als auch Vivaldis "Vier Jahreszeiten" erforderten intensive Probearbeit.

Das Werk von Britten in vier Sätzen mit humorvollen Bezeichnungen, spiegelt Impressionen aus der Kindheit des Komponisten wider. Kindliche Elemente wie Tanz, Spiel, unbekümmerte Heiterkeit sind im Werk mit liebevoller Melodienfolge gezeichnet, ergänzt durch zielstrebig eingesetzter Zupftechnik, werden das ganze Werk hindurch erkennbar. Besonders nett klingt das "Playful Pizzikato" und im "Frolicsome Finale" steckt Britten der Schalk eines Till Eulenspielgels im Nacken. Das Kammerorchester bietet einen ausgewogenen Streicherklang, und es gelingt ihm immer wieder, in allen vier Sätzen stets den treffenden Tonfall zu finden.

Das Kammerorchester hat ein anspruchsvolles Werk ausgesucht

Mit "Die vier Jahreszeiten" hat sich das Kammerorchester Neusäß ein anspruchsvolles Werk ausgesucht, das aus vier Violinkonzerten besteht, von denen jedes eine Jahreszeit porträtiert. Dabei werden vor allem entsprechende Naturerscheinungen imitiert, wie sanfte Winde, heftige Stürme und Gewitter. Auf der einen Seite strotzt es nur so von Energie, wenn beispielsweise Wind und Donner im Allegro des Frühlings über das Land fegen.

Wolfgang Weber leitete das Frühjahrskonzert des Neusässer Kammerorchesters. Foto: Andreas Lode

Andererseits zeigt Vivaldi aber auch persönliche Momente mit sanften Klängen der Streicher und des Cembalos im Adagio-molto des Herbstes. Das Spiel des Solisten Ludwig Hornung ist geprägt von emotionaler Energie und Leidenschaft. Seine technische Fertigkeit und Präzision beeindrucken besonders in den Passagen mit rasant dahin fegenden Läufen, wie während des Einbruchs des Sturms im dritten Satz des Sommers.

Musikalische Spezialeffekte durch den Dirigenten

Das Orchester bringt unter der sehr engagierten Leitung seines Dirigenten Wolfgang Weber alle musikalischen Spezialeffekte, die Vivaldi in sein Werk integrierte, überzeugend zur Geltung, und es gelingt ihm somit ein lebendiges Jahresbild mit farbenreichen, harmonischen Klangbildern. Jedem Konzert ist ein Sonett vorangestellt, das nicht nur in perfektem Italienisch, sondern auch lautmalerisch geglückt vom Bürgermeister der Stadt Neusäß, Richard Greiner, rezitiert wurde.

Lesen Sie dazu auch

Mit lang anhaltendem Applaus bedankte sich ein begeistertes Publikum für die großartige musikalische Darbietung.