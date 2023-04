Kann die Stadtverwaltung Neusäß Kunstrasen generell verbieten?

Kunstrasen oder Einfriedungen aus Kunststoff: Aus Sicht der Neusässer Stadträte sind das Umweltsünden. Doch die los zu werden, ist gar nicht so einfach.

Kunstrasen rund um ein Gebäude am Kobel – was im Frühjahr 2020 mit einem Ärgernis für den Bauausschuss der Stadt Neusäß begonnen hatte, wuchs sich in der Folge fast zu einer Kunstrasen-Affäre aus, die in ganz Bayern Beachtung fand. Am Ende war für den Bauausschuss und den Stadtrat klar, es müsse ein Weg gefunden werden, Kunstrasen vollständig und in einem Rutsch für das gesamte Stadtgebiet zu verbieten. Das Thema wurde seitdem zwar von mehreren Seiten angegangen. Doch ein Weg, der juristisch einwandfrei ist und zudem auch durchsetzbar, der scheint weiterhin nicht in Sicht.

Nachgefragt hatte die SPD-Fraktion im Stadtrat nach dem Stand einer möglichen Satzung für eine Ortsgestaltung. Allerdings sei eine von nun an geltende Gestaltungssatzung für die gesamte Stadt auch nach der neuen bayerischen Bauordnung, die seit Herbst 2021 gilt, weiterhin nicht möglich, so Bauverwaltungsleiter Gerald Adolf jetzt im Planungs- und Umweltausschuss. Ausgangspunkt war vor gut drei Jahren, dass vor einem privaten Haus am Kobel Kunstrasen verlegt worden war. Im Bebauungsplan der Stadt war für die Freiflächen zwar von "Rasen" die Rede gewesen.

Auch Kunstrasen ist im juristischen Sinn Rasen

Doch im Bauausschuss hatte man damit freilich einen natürlich gewachsenen Rasen gemeint. Dem sei aber nicht so, hatte eine baujuristische Beurteilung im Landratsamt ergeben. "Rasen" sei eben auch Spielrasen, Rollrasen oder eben Kunstrasen. Im Vorfeld der Änderung der bayerischen Bauordnung hatte sich die Stadt sogar an den Landtag gewandt und auf diesen Fall hingewiesen. Sie schlug vor, die Bauordnung so zu gestalten, dass mit einer einzigen Vorgabe Kunstrasen aus einer Kommune ganz leicht verbannt werden könnte.

Auf Fußballplätzen gibt es sie inzwischen und auch auf privaten Grundstücken: Freiflächen, die mit Kunstrasen belegt sind. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

Dem ist aber weiterhin nicht so. Wie Gerald Adolf berichtete, gibt es weiterhin allein jenen Weg, entweder für ein bestimmtes Stadtgebiet mit gleichen Bedingungen eine Freiflächengestaltungssatzung zu erlassen, oder in Bebauungsplänen jeweils entsprechende Vorgaben aufzunehmen. Das Problem bei der ersten Lösung: Die Bauverwaltung der Stadt müsste zunächst auf jedem Grundstück kartieren, wo es bereits Kunstrasen gibt – oder auch Einfriedungen aus Kunststoff (WPC), noch so eine Umweltsünde aus Sicht des Ausschusses. Auch die sollten nämlich aus dem Stadtbild von Neusäß verschwinden, wenn es nach dem Ausschuss ginge.

Neusässer Bürgermeister hofft auf die Einsicht in der Bevölkerung

Verboten wären dann jeweils allein neue Kunstrasen oder WPC-Zäune. "Das lehnen wir ab, das ist eine Herkulesaufgabe", sagte CSU-Stadtrat Markus Bühne. Bliebe zudem die Frage, wer denn eventuelle Vergehen kontrollieren solle, erinnerte zudem Stadtbaumeister Björn Nübel. Bürgermeister Richard Greiner hofft vor allem auf die Einsicht, dass Kunststoffe auf Freiflächen in jedem Fall Mikroplastik erzeugen und nicht umweltfreundlich sind. Leider sei im Moment jedoch das Gegenteil der Fall, berichtete Grünen-Stadträtin Uschi Schwinge-Haines aus der eigenen Nachbarschaft.

Für zweiten Bürgermeister Wilhelm Kugelmann (CSU) stand am Ende der Diskussion fest: Der Weg geht allein über entsprechende Festsetzungen in den einzelnen Bebauungsplänen. "Das Ziel ist für uns alle dasselbe, aber es muss auch machbar sein."