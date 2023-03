Neusäß

Kann eine Kundenkarte für die Grüngut-Entsorgung in Neusäß funktionieren?

Ein besseres Kontrollsystem für die Abgabe von Grüngut in der Kompostieranlage in Steppach ist nicht einfach zu finden.

Plus Für eine bessere Kontrolle an der Kompostieranlage in Steppach wird eine Kundenkarte für Neusässer im Finanzausschuss vorgestellt. Am Ende bleiben viele Fragen.

Von Angela David

Wer schon mal dort war, kennt den Ablauf: An der Kompostieranlage in Steppach fährt man mit seinem Anhänger oder Kofferraum voller Grünschnitt vor, sagt, woher man kommt, und darf als Neusässer Bürger oder Bürgerin dann kostenlos seine Fracht abladen – ein Kubikmeter pro Monat, zwölf pro Jahr. Um diesen Gratis-Service zu ermöglichen, bezahlt die Stadt Neusäß der Betreiberfirma eine Gebühr. Aber auch Bewohner anderer Kommunen bringen gerne gratis ihr Grüngut nach Steppach. Der Betreiber kann nicht kontrollieren, wer aus Neusäß kommt, und in der Regel sei es auch schwer, über das Kennzeichen darauf zu achten, wie oft jemand kommt. Kontrolle gibt es also nicht, weder über die Identität der Leute noch über die abgegebenen Mengen. Deshalb hat die Firma gemeinsam mit der Stadtverwaltung im Finanzausschuss ein System vorgestellt, um mehr Kontrolle über die Gratisnutzung zu haben.

