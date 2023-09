Kinder übernehmen einen Nachmittag das Neusässer Volksfest

Plus Der Mittwoch wurde auf dem Neusässer Volksfest ganz den Kindern gewidmet. Er kam bei zahlreichen Familien gut an. Auch der Bürgermeister war für die Jüngsten da.

Farbenfrohe Gesichtskunstwerke und funkelnde Glitzertattoos, ungewöhnliche Bürgersprechstunde und ungezügeltes Bungee-Jumping – am vergangenen Mittwoch war das Neusässer Volksfest ganz für die Kinder da und die nahmen das Angebot und rege in Anspruch.

Während sich die einen vogelwilde Fledermausmotive oder rosarote Einhörner auf die Gesichter malen ließen, richtete der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner im Festzelt sein Podium für seine angekündigte Kindersprechstunde ein, die auch prompt von einigen neugierigen Schülern in Anspruch genommen wurde.