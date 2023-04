Kinderbetreuung von den 1960ern bis heute: Kita in Neusäß feiert Jubiläum

Am Sonntag, 23. April, feiert die evangelische Kita Regenbogen an der Etzelstraße ihr 60-jähriges Bestehen. Wie 1961 alles anfing.

60 Jahre sind wahrlich ein Grund zu feiern und die Kindertagesstätte Regenbogen in Neusäß tut dies am Sonntag, 23. April, mit großer Freude mit einem Festgottesdienst in der evangelischen Emmauskirche, einem anschließenden Empfang in der benachbarten Kindertagesstätte sowie einem Tag der offenen Türe mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Angeboten für die ganze Familie. Die langjährige Kindergartenleitung Birgit Meyer blickt zurück auf eine wechselvolle Geschichte. Die Kita Regenbogen wurde zunächst als Gemeindebau der evangelischen Kirchengemeinde Emmaus neu gebaut und am 24. September 1961 eingeweiht. Schnell merkte man allerdings, dass es an Kindergartenplätzen mangelte und eröffnete zwei Jahre später am 1. Oktober 1963 im Erdgeschoss eine Kindergartengruppe. Das Gemeindeleben der evangelischen Kirchengemeinde fand ab diesem Zeitpunkt im Keller statt.

30 Jahre später, am 8. Mai 1993, wurde der Kindergarten wegen erneuten Mangels an Betreuungsplätzen um eine zweite Gruppe erweitert, die im ersten Stock eingerichtet wurde. „Seit September 2013 haben wir zudem eine Krippengruppe, die damit ebenfalls ein kleines Jubiläum feiert“, erklärte Meyer. Diese erforderte allerdings erneut einen Umzug im Haus an der Gartenstraße. Während die Krippengruppe im ersten Stock eröffnet wurde, zog die bis dahin dort beheimatete Kindergartengruppe in den großen Kellerraum mit Tageslicht und großen Fenstern. Bereits zwei Jahre später galt es für die Kindertagesstätte, wieder umzuziehen.

Seit 2016 im neuen, modernen Domizil

Diesmal allerdings konnten Betreuerinnen und Kinder ihr „Traumhaus“, den Neubau an der Etzelstraße 12, mit viel Platz beziehen und es hieß „hurra, der neue Kindergarten ist da“. Gleichzeitig konnte dort auch das Betreuungsangebot der Stadt Neusäß weiter gesteigert werden. Hell und freundlich, einfach zum Wohlfühlen für Kinder und Personal waren die Räume in der architektonisch extravaganten und dennoch urgemütlichen Kindertagesstätte in direkter Nachbarschaft zur evangelischen Emmauskirche.

2016 wurde der neue Kindergarten in der Etzelstraße in Neusäß eröffnet. Foto: Marcus Merk

Flach, dreieckig, mit gerundeten Ecken und einer zweischichtigen Holzfassade gab es nun nicht nur für jede Gruppe einen ebenerdigen Zugang zum Garten, sondern mit einem zusätzlich davor gestellten Rankgerüst in Naturfarben auch einen zusätzlichen geschützten, bespielbaren Raum für jedes Wetter. Das Betreuungspersonal, die Kinder sowie die Eltern fühlten sich von Anfang an wohl in dem neuen Haus, das für alle zahlreiche Vorteile bot.

Am kommenden Sonntag feiern nun Groß und Klein mit viel Freude und interessanten Aktionen gemeinsam das 60-jährige Jubiläum der Kindertagesstätte Regenbogen, deren Träger bis 2019 die Kirchengemeinde war und deren Trägerschaft anschließend ekita.net übernahm.

