Kirchenstiftung verpasst Zuschuss für Barrierefreiheit

Die Stadt Neusäß unterstützt die Kirchen der Stadt, wenn sie bauen. Doch es gibt gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen.

Wie kann man Vereine und Institutionen dazu anhalten, sich an die Regeln für Fördervorgaben der Stadt Neusäß zu halten? Nicht, in dem sich die Stadträte selbst nicht an die Regeln halten. Eine dieser Regeln ist: Wer zu spät kommt, bekommt keine Förderung. Das gilt auch dann, wenn es sich um ein eigentlich sinnvolles Vorhaben dreht. So ergeht es jetzt der katholischen Kirchenstiftung St. Nikolaus von Flüe, die am Nebeneingang eine Rampe zur Schaffung von Barrierefreiheit errichtet hat.

Für diese Baumaßnahme wollte die Kirchenstiftung nun einen Zuschuss durch die Stadt. Allerdings muss ein entsprechender Antrag vor dem Bau gestellt werden, nicht danach. Der Antrag wurde deshalb abgelehnt. Allgemein gilt jedoch, dass Kirchenstiftungen bei rechtzeitiger Antragstellung auf Baumaßnahmen einen Zuschuss in Höhe von fünf Prozent auf die Gesamtsumme der Arbeiten erhalten. Bis zu einer Bausumme von 50.000 Euro muss der jeweilige Fall nicht mehr vom Ausschuss abgestimmt werden.

Mehr Geld für Düngemittel

Mehr Geld für die Sportplatzpflege erhalten die Neusässer Vereine hauptsächlich wegen gestiegenen Preisen für Düngemittel. Ab 2024 gibt es jährlich 700 Euro statt bislang 600 Euro. Eine Ausnahme bildet der TSV Neusäß mit seinem Stadion. Für die Aufbereitung der Tennisplätze der Vereine gibt es nun jährlich 130 Euro statt bislang 100 Euro pro Jahr. (jah)

