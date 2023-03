Neusäß

18:30 Uhr

Klage gegen Ausschussgröße: Deshalb kam es nicht mehr zur Verhandlung

Plus Das Gericht sagt, die Größe der Ausschüsse in Neusäß ist rechtens. Zuvor hatten die Kläger einen Rückzieher gemacht. Allerdings aus einem besonderen Grund.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Bei juristischen Sachverhalten kommt es auf die Details an: Das Verfahren um die Größe der Ausschüsse in Neusäß sei deshalb von den Klageparteien als erledigt erklärt worden, weil sich im Laufe der Monate die Grundlage völlig verändert hätte, sagt jetzt der Beauftragte der Klageparteien, Rechtsanwalt und Stadtrat Bernhard Hannemann. "Uns ging es darum, zu zeigen, dass die Zahl von jeweils einem Mitglied in den Ausschüssen für Freie Wähler, SPD und AfD nicht gerecht war. Denn das legte den Schluss nahe, dass jede der drei Parteien ein ähnliches Wahlergebnis erzielt hatte, das war aber nicht so." Doch inzwischen ist eine der drei Parteien gar nicht mehr in den Ausschüssen vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen