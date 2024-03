Klanggewaltige Geisterstunde bei "Little Ghost Town" mit Young Stage in Neusäß

Plus Mit der Musicalshow „Little Ghost Town“ entführen die jungen Talente von Young Stage in eine spaßig-skurrile Gespensterwelt. Es gab Standing Ovations.

Die uralte Turmuhr schlägt Mitternacht, die Geister erheben sich aus ihren Särgen – und beginnen mittels Musik, Gesang und Tanz auf schaurig-schöne Art das Publikum zu unterhalten! Sogenannte „Grusicals“ wissen bereits seit vielen Jahren die Kulturliebhaber das Fürchten und Genießen gleichermaßen zu lehren – Tanz der Vampire ist nur eines der berühmten Beispiele davon.

Nun kamen die Besucher der Neusässer Stadthalle in den Genuss einer vollkommen neuen Produktion aus diesem Genre, welches mitreißenden Musicalgesang, Ballett und Schauspielkunst auf spaßige Weise miteinander vereinte: Mit „Little Ghost Town“ präsentierten die jungen Bühnentalente von Young Stage sowie der Ballett- und Tanzakademie Daniel Záboj eine neue unterhaltsame Bühnenshow, die letzten Endes die Zuschauer in kreischende Jubelstürme hatte ausbrechen lassen.