Kleine Kapelle in Schlipsheim bekommt ihren letzten Schliff

Die Sanierungsarbeiten an der denkmalgeschützten Kapelle in Schlipsheim dauern länger als gedacht. Doch jetzt ist Land in Sicht. Der Bürgermeister stellt 2022 ein Dorffest in Aussicht.

Die Sanierungsarbeiten an der denkmalgeschützten Kapelle St. Nikolaus von Tolentino gehen in die letzte Runde. Im Herbst 2019 schlossen sich die Türen des kleinen Gotteshauses in der Schlipsheimer Mitte, das seit 1821 der Gemeinde Schlipsheim und also nachfolgend der Stadt Neusäß gehört, für die Kirchgänger. Seitdem wird die Kapelle umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde unterzogen.

Dazu zählten unter der Leitung des Ottmarshauser Architekten Egon Kunz insbesondere die großflächige Sanierung von Dachstuhl, Decken und Wänden mitsamt der dort bestehenden Architekturmalerei. Neu installiert wurden ein Blitzschutz und eine differenzierte Raumtemperierung, die auch aufsteigende Feuchte im Mauerwerk verhindert.

Der Dachstuhl wurde nicht allein durch den Austausch von morschen Balken statisch ertüchtigt, sondern ihm wurde ein kompletter Dachunterbau hinzugefügt. Durch das neue Dach ist die Kapelle zukünftig auch weitaus besser vor Wasserschäden von oben geschützt. Zudem wurden vier Dachgauben eingebaut und der Giebel noch mit zwei Fialtürmchen bekrönt. Auch der Kirchturm wurde in seiner Statik gestärkt und erstmals mit einer Kirchturmuhr versehen. Die neue, funkgesteuerte Uhr besitzt jetzt ein Schlagwerk. Das Uhrwerk ist bereits in Betrieb, auch die Glocken sind mittlerweile im Turm installiert; diese schwingen nicht mehr, sondern werden mechanisch geschlagen.

Arbeiten an der Fassade sind beendet

Beendet sind auch die Fassadenarbeiten mit einem abschließenden neuen Anstrich durch einen versierten Kirchenmaler, der dreidimensionale Elemente wie Fensterbekrönungen, Säulen und schneckenförmige Verzierungen am Giebel (sogenannte Voluten) wieder mit aufgenommen hat und so dem Kirchenkleinod durch diese Art der Scheinarchitektur ein frischeres Erscheinungsbild gegeben hat.

Im Innenraum wurden alle Freskenmalereien restauriert, auch der Altar an schadhaften Stellen mit Blattgold ausgebessert. Auch die Kreuzwegstationen wurden überarbeitet und kommen in den nächsten Tagen aus der Werkstatt zurück an ihren alten Platz in der Kapelle. Dort hat man sich ebenfalls der marode gewordenen Sitzbänke angenommen und diese abgeschliffen und ausgebessert. Sie sind ursprünglich eine Arbeit einer ortsansässigen Schreinerei. Noch nicht fertig ist die Sakristei. Diese wird in einem letzten Schritt nun angegangen.

Letzte Arbeiten am neu entstehenden Kirchgärtchen im Eingangsbereich in Schlipsheim. Foto: Andrea Faber

Im Außenbereich wird momentan nun abschließend ein neues Kirchgärtchen rund um den Eingangsbereich angelegt. Die Treppenanlage wurde im Zuge dessen mit erneuert. Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner weiß um den Wert der Kapelle für seine Bürger. Die Sanierung habe zwar etwas länger als die geplanten anderthalb Jahre in Anspruch genommen, aber alle Mühen und Kosten hätten sich gelohnt. "Schlipsheim besitzt ein wunderschönes Schmuckstück, das nun wieder leuchtet. Unser zentrales Bemühen war stets, das Alte bestmöglich zu erhalten und durch neue moderne technische Möglichkeiten langfristig zu unterstützen." Die Stadt freue sich darauf, im nächsten Jahr mit einem kleinen Dorffest dieses Kleinod offiziell einweihen zu können.