Kommt ein Blackout? Feuerwehrhaus in Neusäß wäre erste Anlaufstelle

Plus Die Kommunen im Landkreis Augsburg bereiten sich auf das Szenario eines möglichen längeren Stromausfalls vor. Das ist in Neusäß geplant.

Kommt in diesem Winter ein Blackout oder nicht? Diese Frage beschäftigt nicht nur Privatleute, sondern auch die Kommunen, die sich auf einen möglichen längeren Stromausfall vorbereiten. Auch in Neusäß gibt es einen Plan für den Fall der Fälle, von dem niemand hofft, dass er gebraucht wird.