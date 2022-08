Neusäß

vor 17 Min.

Kriminalitätsstatistik: Neusäß ist die sicherste Stadt in Schwaben

Plus Die Zahl der Delikte in Neusäß ist im Vergleich zu Gersthofen gering. Beschwerden von Bürgern gibt es im Sommer über feiernde Jugendliche rund um die Schulen.

Von Regine Kahl

Die Polizei Neusäß führt genau Buch über Zahl und Art der Straftaten in den Kommunen. Beim Blick auf die Kriminalität sticht die Stadt Neusäß heraus: Die Zahl der Delikte ist in Neusäß so niedrig wie sonst nirgends in Schwaben. Dies sei seit 13 Jahren so, berichtet der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Gersthofen, Alexander Fitz, im Stadtrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen