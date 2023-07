Kunstprojekt zeigt „Energie“ von Jugendlichen in Neusäß

Die Eichenwaldschule arbeitet seit vielen Jahren mit der Kunstschule in Diedorf zusammen. Die neue Ausstellung ist gerade eröffnet worden.

Schule sei mehr als das Abarbeiten des Lehrplans, findet der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner. Es solle auch Neues gestaltet werden – oder Kunst entstehen, wie in der Ausstellung mit dem Titel „Energie“, die jetzt an der Eichenwaldschule eröffnet wurde. Seit sieben Jahren, so Schulleiter Thomas Fink, würden Kunst-, Kultur- und Bildungsprojekte gemeinsam mit der Kunstschule Diedorf umgesetzt. Die Arbeiten zum jetzigen Projekt begannen bereits im Oktober gemeinsam mit Kulturpädagogin Maria-Theresia Kugelmann-Schmid.

Diesmal wurde das Kunstprojekt besonders intensiv im Rahmen des Kooperationsprojekts pARTnerinnen, das maßgeblich vom Freistaat und der Bürgerstiftung des Augsburger Landes gefördert wurde, verwirklicht. Unter Leitung von Kugelmann-Schmid von der Diedorfer Kunstschule erhielten knapp 50 Sechstklässlerinnen und Sechstklässler im Alter von 12 bis 15 Jahren zum hochaktuellen Thema „Energie“ Zugang zu Kunst und Kultur mit allen Sinnen und entdeckten dabei ganz neue, künstlerische Seiten und Ausdrucksmöglichkeiten.

Die Jugendlichen bringen ihre Lebenswelten mit ein

Ihr Team sei mit den Jugendlichen gemeinsam den Weg des Erkundens, Erfahrens und Erlebens gegangen, habe Energie in all ihren Facetten betrachtet und diese auf künstlerische Weise verwirklicht, erklärte dazu Kugelmann-Schmid. Die Jugendlichen brachten ihre Lebenswelt ein und gestalteten ein Werkstück aus Holz. In Teamarbeit entstanden aus Holzabfällen, bunt bemalt, ansprechende plastische Figuren für den Schulgarten, die den Gästen bei der Ausstellungseröffnung präsentiert wurden. Das Ergebnis sei klasse, zeigte sich Kugelmann-Schmid stolz. Dass die Gäste das auch so sahen, zeigte der Applaus.