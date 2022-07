Über 5000 Radler strampelten sich beim Stadtradeln für die Umwelt ab

In drei Wochen kam so fast eine Million Kilometer zusammen. Ein Radler fuhr mehr als 4000 Kilometer. Nun wurden die besten geehrt.

Mehr als 5000 Radlerinnen und Radler haben bei der internationalen Fahrradkampagne "Stadtradeln" im Landkreis Augsburg fast eine Million Kilometer zurückgelegt. Drei Wochen lang, vom 14. Mai bis 3. Juni, konnten alle, die im Landkreis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, kräftig in die Pedale treten und gemeinsam Kilometer sammeln.

Insgesamt 924.966 Kilometer haben die 5413 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 244 Teams erzielt und dadurch 142 Tonnen CO 2 im Vergleich zur Nutzung eines durchschnittlichen Autos eingespart. Bei den Kilometern bedeutet das im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 78.033 Kilometern. Die CO 2 -Einsparung entspricht übrigens der jährlichen CO 2 -Speicherung von einem Wald mit über 11.000 Buchen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

In diesem Jahr nahmen 24 der 46 Kommunen des Landkreises Augsburg teil. Bei der Auswertung der kommunalen Ergebnisse belegen Königsbrunn (175.856 Kilometer), Meitingen (133.034 Kilometer) und Zusmarshausen (76.053 Kilometer) die ersten drei Plätze.

So schnitt das Gymnasium Königsbrunn ab

16 Schulen aus dem Landkreis beteiligten sich am Schulradeln. Hierbei erreichte mit 130.766 gesammelten Kilometern das Gymnasium Königsbrunn wie schon im Vorjahr den ersten Platz. Silber geht an die Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen, die insgesamt 72.296 Kilometer erradelt hat. Den dritten Platz auf dem Podest konnte sich das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß sichern (22.023 Kilometer). Insgesamt erradelten die Schulen 326.107 Kilometer.

Zum Stadtradeln gehört inzwischen ein großes Rahmenprogramm. Zwei Punkte daraus: "Mit dem Radaktionstag in Stadtbergen konnten wir den Radelnden im Jubiläumsjahr erstmalig etwas ganz Besonderes bieten", so der Radverkehrsbeauftragte des Landkreises, Jonas Fricke. Beim "Genussradeln" konnten dieses Jahr zwischen Augsburg und Langweid am Lech kulinarische Köstlichkeiten probiert werden.

Stadtradeln: Diese Teams zeichnete der Landkreis Augsburg aus

Bei der großen Abschlussveranstaltung in der Stadthalle Neusäß wurden jetzt die Gewinnerinnen und Gewinner der Radkampagne ausgezeichnet:

Radelaktivstes Team: 1. Seniorensausser (Zusmarshausen, 35 Radler und Radlerinnen legten 21.721 Kilometer zurück), 2. Radelfreunde Zus (Zusmarshausen, 36 Radler und Radlerinnen legten 15.183 Kilometer zurück) 3. Das-TetraTeam (Zusmarshausen, 22 Radler und Radlerinnen legten 12.065 Kilometer zurück)

Team mit den radelaktivsten Mitgliedern: 1. Edelweiß (Königsbrunn, 2118 Kilometer pro Kopf), 2. Radsportgruppe Langweid (1096 Kilometer pro Kopf) 3. Radfreunde (Welden, 891 Kilometer pro Kopf)

Größtes Team: 1. Evangelisch in Bobingen (46 Radler und Radlerinnen), 2. TSG Stadtbergen (45 Radler und Radlerinnen) 3. Kolpingsfamilie Bobingen (39 Radler und Radlerinnen).

Die Preise für die besten Einzelradler gehen an Mitglieder aus den Teams CSU (Klosterlechfeld), Radsportgruppe Langweid und Edelweiss (Königsbrunn). Innerhalb der 21 Stadtradel-Tage legten die drei aktivsten Radler Strecken von 4114, 2135 beziehungsweise 2130 Kilometer zurück. (AZ)