Weiterhin kein Zuschuss für Balkonkraftwerke in Neusäß

Einen Anreiz für mehr regenerative Energie wollten die Freien Wählen in Neusäß bieten und stellten im Finanzausschuss zum zweiten Mal einen entsprechenden Antrag auf Bezuschussung von privaten PV-Anlagen für den Balkon, wie das viele andere Kommunen schon länger tun. Wie Stadtrat Bernhard Hannemann für die Freien Wähler argumentierte, könne ein solcher finanzieller Anreiz dafür sorgen, dass mehr Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch wenn solche Balkonkraftwerke in den vergangenen Monaten einen enormen Preisverfall hatten und somit bereits für ein paar Hundert Euro zu bestellen sind. Die Freien Wähler verwiesen auch auf das Energiegutachten für die Stadt, das in der Photovoltaik noch großes Potenzial sah. Auch die Grünen empfanden den Vorschlag als positiv, damit auch Bewohner von Wohnungen ein solches Projekt umsetzen können.

Angela David

Neusäß

Balkonkraftwerk