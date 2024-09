Let`s Dance Stars kommen ins TSZA Neusäß

Die Fans von Let’s Dance können sich freuen: Die Fernseh-Stars Renata und Valentin Lusin kommen am Samstag, 21. September, nach Neusäß. Am Nachmittag von 15 bis 16.30 Uhr und 17 bis 18.30 Uhr geben die beiden zwei Workshops im Clubheim in der Benzstr. 3 in Neusäß, mit Tipps zu Technik und Stil (Teilnahme 15 Euro pro Person, Anmeldung per E-Mail an pressewart@tsza). Ab 20 Uhr findet der Herbstball im Tanzsport-Zentrum Augsburg in der Stadthalle in Neusäß statt, mit der Live-Band Night & Day sowie Vorführungen der KC Crew, der Showgruppe Unique des TSZA und – last but not least – einem Auftritt des Weltmeisterpaars Renata und Valentin Lusin. Mehr Informationen zu Programm, Anmeldung und Karten unter www.tsza.de. (AZ)