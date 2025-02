Literarisch-kulinarischer Südtirol-Abend bei Bücher Max in Neusäß

Seit 30 Jahren bietet der Folio Verlag seine Leser mit verschiedensten Büchern zu den Themen Essen, Kultur, Literatur und Gesellschaft. Vornehmlich mit dem Hintergrund Südtirol. Zwei Südtirolexperten, Uli Deurer (Folio-Vertriebsleiter und Marketingchef) zusammen mit Reinhold Joppich, den „Die Zeit“ als “Deutschlands brillantesten Büchervermittler“ bezeichnete, nehmen die Gäste am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr bei Bücher Max in Neusäß (Georg Odemer-Straße) mit auf eine literarisch-kulinarische Entdeckungsreise. Joppich war viele Jahre Vertriebs-und Verkaufsleiter bei Kiepenheuer und Wietsch und ist ein großer Freund italienischer Literatur. An diesem Abend wird feine Literatur, Kriminalromane und Ratgeber kombiniert mit Wein, Speck und Schüttelbrot. Karten unter Telefon 0821/466288. (AZ)

Angela David Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Südtirol Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis