Lkw-Fahrer stößt beim Abbiegen mit Autofahrerin zusammen

In Neusäß übersieht ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen eine Autofahrerin. Beim Zusammenprall entsteht nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro.

Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer ist am Mittwochmorgen in Neusäß mit einer 37-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, bog der Lkw-Fahrer gegen 8.20 Uhr von der Umgehungsstraße nach links in die Hauptstraße ein. Dabei übersah er das Auto der 37-Jährigen, die auf der Gegenspur rechts in die Hauptstraße einbog. Beim Zusammenstoß entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro. (jly)

