Neusäß

09:50 Uhr

Lkw-Fahrer übersieht in Neusäß beim Rückwärtsfahren ein Auto

Zu spät hat ein 64-jähriger Lkw-Fahrer am Montag in Neusäß reagiert, der gegen 10.40 Uhr von der Daimlerstraße in die Siemensstraße abbiegen wollte.

Ein 64-Jähriger will in Neusäß von der Daimlerstraße in die Siemensstraße abbiegen und verpasst die Abzweigung. Beim Zurücksetzen übersieht er das Auto hinter ihm.

Zu spät hat ein 64-jähriger Lkw-Fahrer am Montag in Neusäß reagiert, der gegen 10.40 Uhr von der Daimlerstraße in die Siemensstraße abbiegen wollte. Er war bereits an der Abzweigung vorbei und wollte daraufhin mit seinem Gespann zurücksetzen. Der Lkw-Fahrer übersah in Neusäß ein Auto hinter sich Der 64-Jährige stoppte und legte den Rückwärtsgang ein. Beim Losfahren übersah er jedoch laut Polizei das Auto einer 68-Jährigen, das hinter ihm stand. Mit dem Anhänger stieß er gegen die Autofront, wobei ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro entstand. (thia)

Themen folgen