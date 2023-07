Neusäß

Ludwig Hartmann: So profitieren Städte und Gemeinden von der Energiewende

Ludwig Hartmann in Neusäß Kurz vor der Informationsveranstaltung in Neusäß mit dem Grünen-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann (links) traf sich dieser mit seinem Fraktionskollegen Cemal Bozoglu und Grünen-Stadträtin Silvia Daßler.

Plus Der Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl macht Station in Gersthofen und Neusäß. Er erklärt, warum Wasserkraft in Bayern nicht die Lösung sein kann.

„Die Klimakrise kommt nicht, sie ist längst da.“ Mit diesem Satz traf Ludwig Hartmann den Nerv seiner Zuhörerschaft im Begegnungszentrum St. Ägidius in Neusäß. An einem der schwülsten und heißesten Tage dieses Sommers war der Spitzenkandidat der Bayern-Grünen auf Wahlkampftour in Gersthofen und sprach in Neusäß zum Thema Energiewende. Ein heißes Thema, angesichts der hohen Sommertemperaturen, aber auch der anhaltenden Diskussionen über das Heizungsgesetz auf Bundesebene.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Spitzenkandidaten der Grünen für die Landtagswahl, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, die Kampagne zur Wahl vorgestellt. Nun war Hartmann auf Tour in Gersthofen und Neusäß. Foto: Sven Hoppe, dpa

„Wir werden viel Strom brauchen“, betonte Hartmann, der sich den Tag über beim Wasserkraftwerk und in der Agri-Photovoltaik-Testanlage der Lechwerke (LEW) umgesehen hatte. Und dieser Strom, der die privaten Haushalte und deren Heizungen und E-Autos sowie die transformierte Industrie in Zukunft im großen Stil versorgen solle, könne hierzulande nicht ausreichend aus Wasser gewonnen werden. Dafür fehlten die Wassermengen, erklärte Hartmann, zumal die Pegel aufgrund der Klimaerwärmung auch schon im Süden Bayerns, also auch am Lech, sichtbar sinken würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

