Luise Kinseher: Zwischen tierischem Vergnügen und exotischen Kochrezepten

Kabarettistin Luise Kinseher ist längst auch bundesweit zur Showgröße avanciert. Jetzt erhielt sie den Deutschen Kabarettpreis. Über ihre aktuellen Projekte.

Sie treten in den kommenden Wochen gleich zweimal in der Stadthalle Neusäß auf. Am 17.11. präsentieren Sie zusammen mit dem Orchester der Kammeroper München "Ein tierisches Vergnügen". Was können die Zuschauer erwarten?



Luise Kinseher: Erstens einmal gibt es herrliche Musik mit Orchester und Gesang zu den verschiedensten Tieren. Da geht es beispielsweise um die Forelle von Franz Schubert oder den Gorilla von Walter Jurmann. Ich lese dazu die entsprechenden Texte aus Brehms Tierleben. Die sind herrlich und für unsere heutigen Ohren wunderbar kurios! Im zweiten Teil erwartet uns der berühmte "Karneval der Tiere". Ganz nach dem Vorbild von Loriot lese ich zwischen den Musikstücken aber meine eigenen Texte! Brandneu, aktuell und sehr lustig!

Wie ist es zum Zusammenschluss von Ihnen und dem Kammerorchester gekommen? Gab es da schon früher Verbindungen?



Luise Kinseher: Tatsächlich war das so eine Laune während der für uns Künstler so kargen Coronazeit. Da waren viele Ideen für ganz neue Projekte und Synergien. Ich liebe Klassik und das Kammerorchester Kabarett. Da haben wir uns zusammengetan.

Vor kurzem ist Ihr Kochbuch "Schweinebraten, Hummus und Pad Thai" erschienen. Das klingt nicht nach reiner bayerischer Standardküche. Was hat es damit auf sich?



Luise Kinseher: Auch ein Corona-Projekt! Ich wollte die Vielfalt der Küche von Zuwanderern in München erzählen. Wir stellen köstlichste Gerichte aus ihrer Heimat vor, aber auch die Menschen. Wir erzählen die Geschichten von Flüchtenden, von Gastarbeitern, aber auch von Abenteurern aus 21 Ländern! Es ist ein Buch für einen offenen und freudvollen Heimatsinn, denn bei aller Vielfalt darf natürlich auch unser Schweinebraten nicht fehlen.

Als bayerische Kabarettistin beobachten Sie sicherlich auch die Landespolitik. Wie beurteilen Sie die vergangene Landtagswahl? Haben Sie persönlich das Ergebnis so erwartet?



Luise Kinseher: Die Befürchtung, dass die AfD weiter an Zuspruch gewinnt hat sich leider bewahrheitet. Ich bitte alle, die die AfD gewählt haben, sich ganz genau anzusehen, wie sich die Partei in dieser Legislaturperiode im Landtag verhält. Ist das wirklich das, was ihre Wähler gewollt haben? Ich hoffe auf die Vernunft und die demokratischen Grundwerte, die tief bei uns in Bayern verankert sind und werde mich immer ganz klar von jedem Rassismus, Antisemitismus und antidemokratischer Zersetzung abgrenzen.

Auf welche kommenden Projekte dürfen sich Ihre Fans freuen?



Luise Kinseher: Wenn alles gut läuft, drehen wir im nächsten Jahr einen Kinofilm mit Sigi Zimmerschied und mir in den Hauptrollen. Einen kleinen Vorgeschmack kann man sich jetzt schon ansehen. Wer Lust hat und ihn noch nicht kennt, den Vorgänger – Film "Weißbier im Blut" findet man im Netz!

Lesen Sie dazu auch

Zur Person: Lusie Kinseher isr aufgewachsen in Geiselhöring/Niederbayern. Sie absolvierte ein Studium der Germanistik, Theaterwissenschaften und Geschichte in München. Sie übernahm mehrere Film- und Fernsehrollen, unter anderem im "Tatort", "Café Meineid", "München 7". Zu ihren zahlreiche Auszeichnungen und Kabarettpreisen zählen unter anderem der 1. Preis Passauer Scharfrichterbeil, der Förderpreis Deutscher Kleinkunstpreis, der Bayerische Kabarettpreis, der Salzburger Stier sowie kürzlich der Deutsche Kabarettpreis 2023. Seit 1998 ist Luise Kinseher unterwegs auf deutschsprachigen Kabarettbühnen. Von 2011 bis 2018 "derbleckte" Luise Kinseher in der Rolle der Bavaria am Nockherberg die Politiker. Sie lebt in München. Luise Kinseher ist am Freitag, 17. November, zusammen mit dem Münchner Kammerorchester sowie am 29. Februar mit einem Soloprogramm in der Neusässer Stadthalle zu sehen.