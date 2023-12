Neusäß

Märchenspaziergang in Neusäß entführt in fantastische Welten

Der Märchenspaziergang in Neusäß ist noch bis 7. Januar zu sehen.

Plus Mit den nostalgischen Märchen-Fenstern ist auf dem Weihnachtsmarkt eine bunte Erlebniswelt zu erkunden. Auch ein Gewinnspiel für Kinder ist damit verbunden.

Von Thomas Hack

Winterliche Vorweihnachtszeit bedeutet immer auch wunderschöne Märchenzeit – und das keineswegs nur für die kleinsten Adventsliebhaber, deren Augen bei glitzernden Tannenbäumen und prasselnden Lagerfeuern aufgeregt zu leuchten beginnen. Nun ist auch der Neusässer Weihnachtsmarkt wieder in die farbenfrohe Erlebniswelt der fantasievollen Märchen eingetaucht und stellt in insgesamt acht liebevoll ausgestalteten Bildfenstern in der kleinen Budenstadt verteilt die poetische Geschichte vom „Wunschvogel“ vor - eine unterhaltsame Fantasieerzählung, die von der Schriftstellerin Sabine Corso ins Leben gerufen wurde.

Die zauberhaften Motive der deutschen Illustratorin Elisabeth Schachinger sowie die mechanisch betriebenen Puppenszenerien entführen die Betrachter schließlich in ein aufregendes Märchenreich, in welchem zahlreiche wundersame Dinge zu entdecken sind. So etwa sind auf diesem fantasievollen Streifzug nicht nur verwunschene Zauberwälder zu finden, sondern auch das geheimnisvolle Reich der Wassermänner und Meeresnixen, die verborgene Welt der fröhlichen Elfen oder die etwas eigensinnige Gemeinschaft des bauernschlauen Zwergenvolks.

