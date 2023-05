Neusäß

17:45 Uhr

Mafia-Richter: So beeinflussen Verbrecher das Leben aller

Ein Polizist steht während der Razzia an einem Van in Hagen. NRW war einer der Schwerpunkte des Einsatzes gegen die Mafiaorganisation 'Ndrangheta. Doch auch in München-Pasing gab es Verhaftungen.

Plus Auf Einladung des Partnerschaftsvereins Neusäß - Bracciano berichtet Alessandro Bellardita in Neusäß, wie die Mafia auch in Deutschland arbeitet. Und viel Einfluss hat.

Von Jana Tallevi

Den richtigen Riecher hatte der Partnerschaftsverein Neusäß - Bracciano mit seiner jüngsten Vortragsveranstaltung im Foyer des Rathauses: Nur wenige Tage vor einer europaweiten Razzia gegen den kalabrischen Zweig der Mafia, der 'Ndrangheta, mit mehr als 100 Verhafteten hatte Dr. Alessandro Bellardita aus Karlsruhe erklärt, wie die Mafia auch in Deutschland arbeitet und wie sie dabei das Leben ganz normaler Menschen beeinflusst.

Und dabei geht es nicht um Schutzgelderpressungen in Restaurants oder Drogengeschäfte auf dem nächsten Spielplatz. Die verschiedenen Gruppen der italienischen Mafia würden Deutschland vor allem nutzen, um ihr schmutziges Geld aus eben solchen Geschäften in aller Stille reinzuwaschen. In keinem anderen Land Europas seien die gesetzlichen Grundlagen dafür so günstig wie in Deutschland.

