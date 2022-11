Mahnwache für den Umbau einer Neusässer Kreuzung

An der Kreuzung Hauptstraße/Daimlerstraße ist vor zwei Jahren eine Fußgängerin tödlich verunglückt. Das nimmt eine Gruppe als Anlass für eine Demonstration in Neusäß.

Fußgänger und Autofahrer werden sich am Donnerstagabend bei der Fahrt über die Kreuzung Hauptstraße/Daimlerstraße wundern: Eine Gruppe, die sich "Neusässer Mobilitätswendeaktivisten" nennen, kündigt in einer Pressemitteilung um 18.30 Uhr eine Mahnwache an. Als Anlass wird der Jahrestag eines tödlichen Unfalls an dem im Volksmund Zimmerly-Kreuzung genannten Knotenpunkt genannt.

Eine Fußgängerin ist im Dezember 2020 von einem abbiegenden Linienbus erfasst und wenige Tage später an ihren Verletzungen verstorben. "Wir wollen auf das Sicherheitsrisiko der mangelhaften und veralteten Verkehrsführung für zu Fuß Gehende und Radfahrende an dieser Kreuzung aufmerksam machen", sagt Frederick Sturz von den Organisatoren der Mahnwache. Man werde an dieser Kreuzung zu Fuß häufiger angehupt, ergänzt Ute Grathwohl. Eine Forderung der Demonstranten: An dieser Stelle sollte der Bereich des Gehwegs, zu Lasten der langgestreckten Kurve, vergrößert werden, damit dort sinnvolle Aufstellflächen geschaffen werden können. Eine weitere Kritik wird in der Ankündigung der Mahnwache genannt: Für Radfahrende gebe es gar keine erkennbare Verkehrsführung, weshalb dies häufig zu Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmenden führe. Die Kreuzung sei für Radler aber ein wichtiger Knotenpunkt.

Kreuzung wird von Schülern genutzt

Die Organisatoren der Mahnwache weisen darauf hin, dass vormittags und mittags auch Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums diese Kreuzung nutzen. Deshalb sollte von der Ortliebstraße bis zur Siemensstraße der Platz für zu Fuß Gehende vergrößert werden. Ein Entwurf vom Frühjahr 2021 mit einem Vorschlag zur Umgestaltung dieser Kreuzung liege der Stadt- und Landkreisverwaltung vor, teilt Sturz mit. "Mir ist diese Kreuzung schon seit Langem ein Dorn im Auge. Durch meinen eigenen Fahrradunfall dort vor drei Jahren, durch den tödlichen Unfall und weiterer Vorfälle, habe ich mir gedacht, da muss schleunigst etwas geändert werden. Durch eine sinnvolle Verkehrsführung hätte so manches verhindert werden können", so Frederick Sturz. (AZ/kar)