Mann belästigt Frauen in Neusäß

Die Polizei sucht nach einem Mann, der mehrere Frauen in Neusäß belästigt haben soll. Wie die Beamten berichten, sprach er am Montag gegen 12.30 Uhr zunächst eine 41-Jährige an, die auf dem Weldenbahnradweg in Richtung Oskar-Miller-Straße unterwegs war. Als sie von dem Radfahrer angesprochen wurde, fragte dieser zunächst nach der Uhrzeit und bat dann um eine Zigarette. Als die 41-Jährige verneinte, griff sich der Mann in die Hose und führte laut Polizei „eindeutige Bewegungen“ aus. Die 41-Jährige drehte sich weg und lief weiter.

Gegen 12.40 Uhr trat der Mann dann am Weldenbahnradweg auf Höhe der Bahnunterführung einer 61-Jährigen gegenüber. Während er diese ansprach, griff er sich sofort in die Hose. Die 61-Jährige ging weiter, ohne den Mann zu beachten.

Der Täter wird von der Polizei so beschrieben: Südländischer Typ, war ca. 20 bis 30 Jahre alt. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze. Unterwegs war er mit einem unauffälligen Fahrrad. Die Polizei fragt nun, wem dieser Mann um die Mittagszeit im Bereich des Weldenradwegs / Oskar-von-Miller-Straße aufgefallen ist. Sprach er weitere Frauen an? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)