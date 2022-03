Neusäß

10:55 Uhr

Mann will in Neusäß Benzin erbetteln und stiehlt das Fahrrad

Ein Unbekannter hat am Montag in Neusäß versucht, sich etwas Benzin zu erbetteln

Ein etwa 40 Jahre alter Mann klingelt in Neusäß an der Haustür und will etwas Benzin. Der Bewohner schickt ihn weg und bemerkt kurz darauf, dass ihm etwas fehlt.

Die hohen Spritpreise treiben seltsame Blüten. So hat ein Unbekannter am Montag in Neusäß versucht, sich etwas Benzin zu erbetteln. Als er dies nicht bekam, hat er sich auf andere Weise bedient. Der auf 40 Jahre geschätzte Unbekannte klingelte gegen 17.50 Uhr an der Haustür eines Mannes an der Alten Straße in Neusäß. Er wollte laut Polizei etwas Benzin geschenkt bekommen. Der Bewohner schickte den Mann jedoch wieder weg. Kurze Zeit später bemerkte er allerdings, dass sein Fahrrad fehlt. Er ist sich sicher, dass der Unbekannte das Rad im Wert von etwa 150 Euro mitgenommen hat. Die Polizei Gersthofen sucht nun nach dem Unbekannten. Er war etwa 1,75 Meter groß und unrasiert. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen kurzen Jacke mit hellgrauer Kapuze und einer hellblauen Jeans. Hinweise werden unter der Telefonnummer entgegengenommen. (thia)

