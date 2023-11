Martha aus Neusäß ist erst zehn Jahre alt – und Fernsehreporterin

Die zehnjährige Martha aus Neusäß ist bei "1, 2 oder 3" im ZDF zu sehen. Für ihr junges Alter hat sie bereits einiges an Erfahrung vor der Kamera gesammelt.

Jede Woche wählt Moderator Elton ein Reporterkind zu seinem Quiz „1, 2 oder 3“ im ZDF aus. In der aktuellen Folge übernimmt Martha aus Neusäß diese Rolle – und das nicht zum ersten Mal. Dass Martha überhaupt in der Sendung zu sehen ist, hat sie ihrer älteren Schwester Eva zu verdanken. Eva war bereits zweimal dort als Reporterkind bei dabei. Bei den Dreharbeiten sei Martha immer mit am Set gewesen, erklärt Mutter Heike Gunkel. So sei der zuständige Redakteur dann auch auf die jüngere Tochter aufmerksam geworden. Als Kinderreporterin hat Martha die Aufgabe, über ein Thema zu berichten und dazu Fragen zu stellen.

Diese Fragen müssen die Kandidaten im Studio beantworten, indem sie auf das richtige Antwortfeld springen. Ob sie auf dem richtigen Feld stehen, merken sie, wenn darüber das bekannte Licht angeht. Ihr erster Dreh führte die damals achtjährige Martha in das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt nach Oberpfaffenhofen. Dort traf sie sich mit dem Astronauten Matthias Maurer, der 2021 zur ISS reiste, und informierte die Zuschauer über seinen „Stundenplan“. Für ihren zweiten Dreh war Martha in München und berichtete aus den Bavaria Filmstudios in München, in denen die Kindersendung gedreht wird.

Marthas dritter Dreh führt sie in das Zillertal

Ihren dritten Auftritt als Kinderreporterin hat Martha in der aktuellen Ausgabe der Sendung. Die Folge steht unter dem Motto „Alles dreht sich“. Dafür reiste Martha im März zusammen mit ihrem Vater in das Zillertal nach Österreich und berichtet dort über Muriel Mohr , Vizejuniorenweltmeisterin in der Disziplin Freeskiing Slopestyle. Für Martha, die selbst gerne Ski fährt und bereits im Alter von drei Jahren erstmals auf den Brettern stand, eine spannende Aufgabe. „Das hat Spaß gemacht, auch wenn es sehr kalt war“, sagt die Viertklässlerin. Es sei aufregend gewesen, die Freeskiing-Slopestyle-Stunts hautnah zu erleben. Besonders spannend ist es gewesen, als Mohr rückwärts über eine große Rampe gefahren ist, erzählt Martha. Selbst bleibe sie vorerst aber lieber beim „normalen“ Skifahren.





Martha während der Dreharbeiten im Zillertal. Foto: Familie Gunkel



Der Drehtag im Zillertal dauerte für das Reporterkind drei bis vier Stunden. Dabei sei die Aufzeichnung aber immer wieder von Pausen unterbrochen worden, etwa, als die Kamera- und Tonmänner die Aufnahmetechnik neu einstellen oder alle darauf warten mussten, dass der dichte Nebel vorbeizog. Wenn gedreht wird, falle es Martha aber nicht schwer, vor der Kamera zu stehen. „Beim ersten Mal war ich schon aufgeregt. Inzwischen aber nicht mehr“, sagt sie. Auch die Texte könne sie sich gut merken. Eine Woche vor den Dreharbeiten bekomme sie das Drehbuch aus der zuständigen Redaktion zugeschickt. „Die Texte lerne ich dann immer recht schnell. Nur bei schwierigen Wörtern dauert es etwas länger“, sagt die Zehnjährige.

Weitere Auftritte bereits geplant

Die Ausgabe des „1, 2 oder 3“-Quiz mit Martha als Kinderreporterin wird am Sonntag, 19. November, um 8.35 Uhr im ZDF ausgestrahlt und ist bereits jetzt in der Mediathek des Senders zu sehen. Dieser Auftritt wird allerdings nicht der letzte von Martha sein: Im September war sie ein viertes Mal als Kinderreporterin im Einsatz, die Folge wird im kommenden Jahr ausgestrahlt. Und auch darüber hinaus will die Grundschülerin gerne weiter als Reporterkind vor der Kamera stehen. „Es macht sehr viel Spaß“, sagt Martha. Ob sie später auch mal als Reporterin arbeiten wolle, wisse sie aber noch nicht.

