Mehr Geld für Neusässer Vereine

Wie viel Förderung ist angemessen für Vereine? Darüber war sich der zuständige Ausschuss in Neusäß uneins. Doch es gibt eine Entscheidung.

Höhere Nebenkosten in den Treffpunkten, ein größeres Budget für die Brotzeit oder für die Übungsleiter: Auch Vereine bleiben vor steigenden Kosten durch die Inflation nicht verschont. Grund genug für den Sozialausschuss der Stadt Neusäß, über eine Erhöhung der Förderung für Sportvereine, Feuerwehren und für die Jugendarbeit der Vereine nachzudenken. Vorab hatte diese Arbeit Kämmerer Ulrich Zillner übernommen.

Er hatte dem Ausschuss für Kultur, Bildung, Soziales und Sport auf dessen jüngster Sitzung nun ein detailliertes und in sich abgestimmtes Zahlenwerk vorgelegt. So soll in Neusäß, wo die Sport- und Jugendförderung der Vereine zuletzt 2007 und 2011 erhöht wurde, die Grundförderung der Sportvereine von 40 auf 50 Cent pro Mitglied steigen. Um bei anderen Vereinen und den Feuerwehren mit ihrem besonderen öffentlichen Auftrag keine Ungerechtigkeiten auftreten zu lassen, hat Ulrich Zillner weitere Erhöhungen an diesen Beträgen ausgerichtet. Insgesamt würde die Stadt Neusäß so 11.000 Euro pro Jahr mehr für die Vereine ausgeben, eingestellt sind bislang jährlich 150.000 Euro.

Mehr Geld für die Jugend oder für größere Vereine?

Doch nicht allen Ausschussmitgliedern schien dieses Vorgehen gerecht. So hätte Dritte Bürgermeisterin Susanne Höhnle (SPD) es lieber gesehen, wenn generell ein höherer Zuschuss für die Jugendarbeit in den Vereinen gezahlt würde. Stadtrat Stefan Sommer (FW) sprach sich für eine höhere Förderung großer Vereine aus. Ihr Förderanteil ist bei 200 Mitgliedern gedeckelt. Nicht zu Unrecht, findet Bürgermeister Richard Greiner: „Nur weil ein Verein groß ist, macht er keine bessere Arbeit“, so seine Erfahrung.

Stadträtin Monika Uhl (CSU) kürzte die Diskussion schließlich ab. „Mehr Geld für Vereine ist immer wünschenswert. Aber wir sollten das jetzt so lassen“, sagte sie. Mit sechs zu fünf Stimmen nahm der Ausschuss die vorgeschlagenen Erhöhungen an. Übrigens wird in Neusäß nicht jeder Verein gefördert – der Zweck des Vereins muss schon einer mit einem hohen Anspruch sein. So wird jetzt der Verein zur Förderung des schwäbisch-bayerischen Brauchtums allein deshalb in die Förderung aufgenommen, weil er sich auch um das Kobelfest kümmert. Bei einer Größe von 45 Mitgliedern erhält er nun jährlich 120 Euro.

Auf derselben Sitzung wurde auch eine Erhöhung der Förderung der Büchereien in Neusäß um 20 Prozent beschlossen.

