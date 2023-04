Neusäß

Mercedes wird in Neusäß beschädigt und teilweise ausgeschlachtet

Massiv beschädigt wurde ein Mercedes auf einem Firmengelände in der Nürnberger Straße in Neusäß.

Bei einer Firma in der Nürnberger Straße in Neusäß wird an einem Mercedes der Kühlergrill weggerissen. Auch die Frontkamera und das Steuergerät haben die Täter im Fokus.

Massiv beschädigt wurde ein Mercedes auf einem Firmengelände in der Nürnberger Straße in Neusäß. Passiert ist die Tat irgendwann im Laufe der letzten Märzwoche. An dem Mercedes wurde der Kühlergrill weggerissen und mehrere Kabel durchtrennt. Zudem entwendeten die Täter laut Polizei die Frontkamera und das Steuergerät des Autos im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

