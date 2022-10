Michael Martin zeigt zehn Gesichter der Erde in Neusäß

Er hat alle Wüsten besucht, nun ist der Geograf und Fotograf den „Gesichtern der Erde“ auf der Spur. Seine beeindruckenden Bilder zeigt er in der Stadthalle Neusäß.

Aus Gersthofen in die Wüsten der ganzen Welt. Der renommierte Fotograf und Geograf Michael Martin hat nach seinem Buch über die Wüsten der Welt in seinem neuen Werk "Terra, Gesichter der Erde" die Faszination unseres Planeten festgehalten. Für seinen Expeditionsbericht am Sonntag, 9. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir viermal jeweils zwei Freikarten.

Seit 2010 hat Martin das Publikum in Neusäß mit seiner Sprachmagie und den faszinierenden Aufnahmen begeistert. Diesmal präsentiert er Material aus Expeditionen, die er seit 2017 in Wüsten, Eisregionen, an Vulkanen sowie zum Pazifik und Nordpol unternahm. Michael Martin bereiste und fotografierte für Terra zehn große Naturlandschaften, die er die zehn Gesichter der Erde nennt. Dafür war er weltweit mit seiner Kamera unterwegs, beschäftigte sich zwischen den Reisen aber auch mit der Erdgeschichte, dem Aufbau der Erde, der Zukunft der Erde, den großen Herausforderungen unserer Zeit und nicht zuletzt mit der Suche nach einer zweiten Erde.

Er führt die Faszination, aber auch die Verletzlichkeit unseres Planeten mit atemberaubenden Bildern und leidenschaftlichen Kommentaren plastisch vor Augen.

So können Sie Karten für Neusäß gewinnen

Für die Veranstaltung „Terra, Gesichter der Erde" von und mit Michael Martin am Sonntag, 9. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir viermal jeweils zwei Freikarten.

Karten gibt es bei der Stadthalle Neusäß unter kartenvorverkauf@neusaess.de oder Telefon 0821/4606130.