Mini beschädigt: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Neusäß

Ein Mini wird auf einem Parkplatz in Neusäß angefahren und am Kotflügel sowie an der Fahrertür beschädigt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Ein Mini ist am Dienstag in Neusäß auf einem Parkplatz an der Hauptstraße im Bereich der 20er-Nummern angefahren und beschädigt worden. Passiert ist der Unfall zwischen 9 und 10 Uhr. Der Verursacher prallte laut Polizei gegen den hinteren linken Kotflügel und die Fahrertür. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

