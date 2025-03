Mit „Eule findet den Beat - mit Gefühl“ kommt Musiktheater für die ganze Familie in die Stadthalle Neusäß

Sie ist blaugelb, liebt Musik und ist in deutschen Kinderzimmern mittlerweile voll angekommen: Eule, die wohl coolste Vermittlerin musikalischer Abenteuer, ist auf großer Entdeckungsreise. Auf ihrer neuen aufregenden Reise durch die Welt der Musik findet sie heraus, dass Musik die Sprache der Gefühle ist - denn sie möchte ihren ersten eigenen Ukulele-Song schreiben! Aber wie macht man das überhaupt? In der Stadthalle Neusäß können Familien das dritte Abenteuer der freundlich-arglosen Figur miterleben.

Auf ihrer Suche nach Antworten, was es braucht, um ein erstes eigenes Lied zu komponieren, stellt Eule nicht nur ein Konzert im Wald auf die Beine, sie lernt auch eine ganze Reihe neuer musikalischer Freunde kennen. Jeder hat ein anderes Gefühl im Gepäck, das seinen ganz eigenen Beat hat. So begegnen ihr Hochgefühle wie Liebe, Freude und Mut, aber auch Traurigkeit, Wut und Angst - alles in Musik. Am Ende hat Eule jede Menge über Gefühle erfahren und spürt, wie gut es tut, diese durch Musik auszudrücken.

Das Theaterkonzert findet statt am Samstag, 15. März, ab 17 Uhr in der Stadthalle Neusäß. Das Stück ist geeignet für Kinder zwischen vier und zehn Jahren und ihre Familien. Es gibt noch Restkarten.