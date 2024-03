Neusäß

vor 48 Min.

Mittagessen an der Eichenwaldschule: Eltern müssen deutlich mehr zahlen

Plus Das Essen an der Eichenwaldschule schmeckt nun viel besser, die Auswahl ist größer und es gibt keine Beschwerden mehr. Nicht nur deswegen wird es aber auch deutlich teurer.

Von Angela David

Wer bessere Qualität will, muss auch Mehrkosten in Kauf nehmen – das werden die Eltern ab dem kommenden Schuljahr erfahren. Denn die Kosten für die Mittagsverpflegung an den Schulen und Betreuungseinrichtungen sind wie überall deutlich gestiegen. Die Politik muss mit teils deutlichen Gebührenerhöhungen reagieren. So auch in Neusäß.

Vor einigen Wochen befassten sich die Neusäßer Stadträte bereits mit den Beschwerden der Eichenwaldschule, das Mittagessen des Caterers lande zu oft im Müll, weil es nicht schmeckte. Auch die geringe Auswahl ohne vegetarische Variante wurde beklagt. Der zuständige Bildungs- und Kulturausschuss beschloss, eine Beratung des Amtes für Landwirtschaft und Ernährung zu suchen und mit dem Caterer zu verhandeln, wie eine Verbesserung erreicht werden kann. Dies ist innerhalb weniger Wochen bestens gelungen, wie die stellvertretende Amtsleiterin Tanja Bihler erneut vor dem Ausschuss berichtete. Nun gibt es zusätzlich ein zweites, vegetarisches Menü zur Auswahl. Ob Gemüsestrudel, Spätzle oder Kaiserschmarrn – eine Fragebogenaktion unter den Schülerinnen und Schülern ergab eine überwiegende Zufriedenheit und es landet weniger Essen im Müll.

