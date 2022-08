Mittelschule am Eichenwald: 86 Prozent haben den QA geschafft

Bei der Abschlussfeier in Neusäß gab es viel Lob für die Absolventen: Sie haben sich von den erschwerten Bedingungen während der Pandemie nicht unterkriegen lassen.

Für die Abschlussfeier der 9. Klassen an der Mittelschule Am Eichenwald in Neusäß haben sich die Mädchen herausgeputzt. Und auch viele Jungs standen ihnen beim festlichen Outfit nicht nach. Der Anlass war dann auch feierlich: Die Abschlussergebnisse der Jugendlichen können sich sehen lassen.

Nachdem der Rektor, Thomas Fink, die Feier musikalisch mit Trompetenklängen eröffnet hatte, begrüßten die Schüler ihre Gäste in elf verschiedenen Sprachen. In seiner Ansprache hob Fink die besonderen Schwierigkeiten hervor, mit denen dieser Abschlussjahrgang zu kämpfen hatte. Insgesamt fast ein ganzes Schuljahr musste coronabedingt online unterrichtet werden. Deshalb war die Freude umso größer, dass 86 Prozent der Schüler den Qualifizierenden Abschluss (QA) bestanden hatten.

In seinem Grußwort ging Bürgermeister Richard Greiner auf die pandemisch bedingten Schwierigkeiten ein, stellte aber hierbei heraus, dass die Schülerinnen und Schüler in Zeiten des Distanzunterrichts ein wesentlich höheres Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit erreichen mussten, ein unschätzbarer Vorteil für den Einstieg in die Berufswelt.

Klassenleiter stellen Schülerinnen und Schüler einzeln vor

Die Klassenleiter Norbert Stelli und Evelyn Fischer-Saßen stellten in sehr persönlichen Worten ihre Schülerinnen und Schüler den Gästen vor, indem sie lustige Anekdoten erzählten, aber auch Fleiß und Engagement würdigten. Lilua Hane und Vincent Babis dankten als Vertreter ihrer Klassen der Schule und den Lehrern. Der Elternbeiratsvorsitzende Heiko Hoppe übergab zusammen mit dem Rektor die Geschenke für die vier Besten: Anna Höhl (1,1), Dominic Dömjen (1,4), Quabil Shamo und Alisea Freund (1,5). Nachdem die Zeugnisse überreicht waren, hatten die 8. Klassen aus den Leckereien, die die Gäste mitgebracht hatten, ein internationales Buffet angerichtet. So endete dann ein ganz besonderer Tag.