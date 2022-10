Motorradfahrer stürzt in Neusäß – er war zu schnell

Nachdem ein Motorradfahrer in Neusäß zu schnell aus einer Kurve beschleunigt hat, verliert er die Kontrolle und stürzt.

In Neusäß stürzte ein 63-jähriger Mann mit seinem Motorrad. Am Dienstag fuhr er laut Polizei gegen 16.50 Uhr auf der Portnerstraße. Nach einer Linkskurve beschleunigte der Mann mit seinem Motorrad so stark, dass er die Kontrolle verlor und stürzte.

Als die Polizei kam und den Unfall aufnahm, klagte der 63-Jährige über Schmerzen an der rechten Hüfte und der Schulter. Der Sachschaden an seinem Motorrad beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (mom)