Motorradfahrer verursacht schweren Unfall bei Neusäß

Ein Motorradfahrer ist am Montag in Neusäß in das Auto einer 33-jährigen Frau gekracht. Die Polizei fand bei der Aufnahme des Unfalls Hinweise, dass der 26-Jährige Marihuana konsumiert haben könnte.

Schwerer Unfall bei Neusäß: Motorradfahrer verletzt

Passiert ist der Unfall gegen 19.55 Uhr. Der 26-jährige Kradfahrer kam laut Polizei aus Neusäß und wollte nach links in die Auffahrt zur A8 Richtung München abbiegen. Dabei übersah er das Auto der 33-Jährigen, die von Hirblingen in Richtung Neusäß unterwegs war. Bei dem Zusammenprall wurde der 26-Jährige vom Motorrad geschleudert. Dabei verletzte er sich am linken Bein und musste in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 11.000 Euro. (thia)