Mountainbike aus Keller in Neusäß gestohlen

Ein Unbekannter bricht in einen Keller in Neusäß ein und klaut ein teures Mountainbike. Die Polizei ermittelt.

Ein teures Mountainbike ist aus einem Keller in Neusäß gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach brach ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Fliederstraße ein. Dort entwendete er ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von rund 4000 Euro, berichtet die Polizei. Den Sachschaden an der Kellertür schätzen die Beamten auf etwa 400 Euro. (kinp)