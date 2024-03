Neusäß

Mühlbachstraße in Hammel wird im Sommer wochenlang gesperrt

Plus Die Stadtwerke Augsburg erneuern im Sommer in der Mühlbachstraße in Hammel die Trinkwasserleitung. Danach wird die Deckschicht durch die Stadt Neusäß saniert.

Von Jana Tallevi

Im vergangenen Herbst hatte die Sperrung der Hammeler Straße im gleichnamigen Neusässer Stadtteil für großen Unmut nicht nur bei Anwohnerinnen und Anwohnern gesorgt, sondern auch den Durchgangsverkehr in Richtung Aystetten stark behindert. Damals hatten die Stadtwerke die Wasserleitung in Richtung Aystetten für die Bürgerinnen und Bürger dort erneuert. Die komplette Sanierung ist noch nicht zu Ende. In diesem Sommer werden die Stadtwerke wieder aktiv, diesmal in der Mühlbachstraße zunächst in Hammel und dann in Ottmarshausen. Das bedeutet eine weitere, wochenlange Sperrung.

Die Mühlbachstraße ist hauptsächlich für den Verkehr innerhalb von Neusäß von Bedeutung. Von Alt-Neusäß geht es über die Verbindung nach Ottmarshausen und Hammel. Auch Busse fahren über die Mühlbachstraße. Zu einigen Umstellungen wird es in diesem Sommer kommen, wenn die Stadtwerke Augsburg in der Mühlbachstraße in Hammel voraussichtlich ab der zweiten Woche im Mai die Wasserleitung bis zum Sportplatz erneuern werden. Die Arbeiten sollen rund vier Wochen dauern. Sind die Stadtwerke fertig, beginnt die Stadt Neusäß mit einer Folgebaustelle.

