Neusäß-München

vor 18 Min.

EU-Forschungsprojekt wählt Neusässer "Mieterqualifizierung" aus

Plus Eine Schulung zur Mieterqualifizierung hilft seit 2016 Migranten, eine eigene Wohnung zu finden. Nun wurde die Initiative aus Neusäß von einem EU-Forschungsprojekt ausgewählt.

Von Angela David

Wie können Migranten bei der Wohnungssuche ihre Chancen erhöhen – trotz Wohnungsnot und skeptischen Vermietern? Künftige Mieter zu schulen und über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären ist das Ziel des Neusässer Projekts „Mieterqualifizierung“, das Susanne Kern und Uwe Krüger 2016 ins Leben gerufen haben. Seitdem hat sich das Schulungskonzept „Fit für die eigene Wohnung“ erfolgreich in ganz Deutschland verbreitet. Nach dem Kurs gibt es ein Zertifikat, das Vermieter überzeugen soll. Die Schulungen werden inzwischen an 350 Standorten von Sozialverbänden, Kommunen, Vereinen und Initiativen angeboten, es wurden 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschult.

Nun wurde die Initiative auch von der EU ausgezeichnet: Das Forschungsprojekt MATILDE der EU-Kommission hat Best Practice-Projekte für die Integration von Drittstaatsangehörigen aus insgesamt zehn EU-Staaten ausgewählt. Alle drei für Deutschland ausgewählten Projekte stammen hierbei aus Bayern. „Das zeigt, dass die Integration bei uns im Freistaat gut gelingt und wir viele vorbildliche Projekte haben“, betont Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann. Auch das Projekt „Mieterqualifizierung 'Fit für die eigene Wohnung' – Neusässer Konzept“ ist eines der ausgewählten Best Practice-Beispiele. „Die Nennung als ein Vorzeigeprojekt im internationalen Vergleich ist eine große Anerkennung“, so Herrmann.

