Neusäß

vor 31 Min.

Musikkapelle: Nachwuchstalente können auch Spätzünder sein

Musik machen macht Spaß, auch Anfängern in fortgeschrittenem Alter. Sie haben in Neusäß mit den "Spätzündern" ein eigenes Ensemble.

Plus Für eine Musikgruppe ist Nachwuchsförderung wichtig. Das gilt auch, wenn der Nachwuchs schon älteren Semesters ist. Wie die Musikkapelle Neusäß profitiert.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Lernfähig ist man in jedem Alter, somit ist es auch nie zu spät, um ein Instrument spielen zu lernen. Davon können derzeit etwa 20 Mitglieder der "Spätzünder" der Stadtkapelle Neusäß erzählen. Das ist eine Gruppe von Frauen und Männer, die noch in reiferem Alter ein Instrument lernen. Die Motivation der Musiker ist vielfältig. Die einen durften in der Jugend nicht das gewünschte Instrument erlernen, andere mussten aus verschiedenen Gründen vor vielen Jahren das Musizieren aufhören und wieder andere entdeckten ihre Liebe zu einem Instrument einfach erst in höherem Alter. Nun sehen sie ihre Zeit gekommen.

