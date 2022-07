Musiklehrerin holt Profis für Gesangsunterricht an Neusäßer Gymnasium

In der Pandemie haben Kinder und Jugendliche zu wenig gesungen, findet Musiklehrerin Veronika Wersin. Und holt Profis ans Justus-von-Liebig-Gymnasium.

Ihre neuen Räume, die doch eigentlich zu einer recht alten Schule gehören, haben jetzt die achten Klassen des Justus-von-Liebig-Gymnasiums auf besondere Weise in Besitz genommen. Musikpädagogin Veronika Wersin hat mit ihnen ein besonderes Projekt erarbeitet, das nun zum ersten Mal in den ehemaligen beruflichen Schulen in Neusäß stattfand. Schüler und Schülerinnen machten in Gruppen entweder Tanz, Gesang oder Percussion rund um das berühmte Musical West-Side-Story von Leonard Bernstein. Parallel dazu gab es auch Gesangsunterricht von den Profis Alexandrina Simeon und Christian Wester.#

Singen ist für Jugendliche wichtig, sagt Musiklehrerin Veronika Wersin

Gerade das gemeinsame Musizieren und speziell das Singen hatte in den vergangenen Jahren auch in den Schulen stark zurückgefahren werden müssen, biete den Jugendlichen aber viele Möglichkeiten der Erfahrung und der Selbsterfahrung, so Musiklehrerin Veronika Wersin. Gemeinsam mit dem Förderverein der Schule, der sich mit einem Zuschuss beteiligte, ist sie deshalb für die 13- und 14-Jährigen aktiv geworden. An zwei Tagen wurden Stücke aus der West-Side-Story erarbeitet, die die einzelnen Akteure sich abschließend auf einer kleinen Bühne gegenseitig vortrugen. Wer nicht singen wollte, konnte auch tanzen oder Musik machen.

Das Projekt ist eines von jenen, die in einer ganz besonderen Zeit für die Schule stattfanden. Weil das Justus-von-Liebig-Gymnasium saniert wird, wird der gesamte Unterricht in den kommenden eineinhalb Jahren in der alten Berufsschule stattfinden. Der Großteil der Räume wird allerdings noch für den Einzug der Gymnasialklassen hergerichtet, im Moment ist die Schule auf Exkursionen auf Wanderschaft oder kommt vorübergehend in anderen Räumen unter. Das Musikprojekt konnte jedoch schon in der alten Berufsschule stattfinden.