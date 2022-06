Musiksommer und Kultur im Park: Neusäß feiert dieses Jahr doppelt

Neusässer Musikgruppen und bekannte Stars sind von 24. Juni bis 24. Juli auf dem Musiksommer und bei Kultur im Park zu hören. Das Programm im Überblick.

Endlich wieder Kultur, Musik, Beisammensein: Das alles bietet der Neusässer Musiksommer im Juni und Juli. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", sagt Annelie Bronner, Leiterin des Kulturbüros Neusäß. Nachdem die Veranstaltungen vor zwei Jahren ausgefallen waren, freue sie sich sehr, dass der Musiksommer nun zurück sei, so Bronner.

Und weil doppelt ja bekanntlich besser hält, findet mit "Kultur im Park" dieses Jahr auch eine Kurzform des Stadtfestes statt, welches normalerweise im Wechsel mit dem Musiksommer veranstaltet wird. Von 7. bis 10. Juli kann im Ägidiuspark gefeiert werden. "Da gibt es einfach schöne Musik, bei der die Leute zusammenkommen können", sagt Bronner.

Der Neusässer Stargeiger Sandro Roy spielt in der Stadthalle

Über viele Orte verteilt findet dagegen der Musiksommer statt, anstatt an zwei Wochenenden diesmal vier Wochen lang. Die Leiterin des Kulturbüros freut sich besonders über das Konzert mit Neusässer Stargeiger Sandro Roy in der Stadthalle, das kostenlos besucht werden kann.

Neben Klassik werden jedoch auch Musikrichtungen wie Rock, Schlager oder afrikanische Klänge beim Musiksommer geboten sein, sagt Achim Binanzer, Leiter der Sing- und Musikschule Neusäß. Ein Percussion-Ensemble unter der Leitung von Jim Holzhauser wird zum Beispiel genauso zu hören sein wie die Musikspatzen von Marina Igelspacher, die Stadtkapelle (Leitung: Markus Donderer) oder das Neusässer Kammerorchester (Leitung: Wolfgang Weber).

Besonders der Tag der offenen Tür am 25. Juni und das Kindermusikfest am 26. Juni, eine Premiere in diesem Jahr, liegen dem Leiter der Musikschule am Herzen. Für viele Kinder werde es das erste Mal sein, dass sie ihr Können vor Publikum präsentieren, so Binanzer. Beim Tag der offenen Tür können Interessierte beispielsweise das Musikangebot kennenlernen und individuelle Schnupperstunden vereinbaren. Die Sing- und Musikschule ist für alle Altersgruppen geöffnet. "Von null bis 99 und darüber hinaus, wir sind für alle da", sagt Binanzer. Genauso bietet das Programm des Musiksommers Abwechslung für viele Altersgruppen - zum Mitmachen, Feiern und Genießen.

Lesen Sie dazu auch

Das Programm beim Neusässer Musiksommer 2022