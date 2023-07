Musikwettbewerb in Neusäß überrascht mit neuem Konzept

Erstmals gab es in Neusäß einen Musikwettbewerb für Jugendliche nach ganz neuen Richtlinien. 13 junge Leute überraschen mit der Vielfalt ihrer Darbietungen.

Eine musikalische Vielfalt auf hohem Niveau durften die Besucherinnen und Besucher des Wettbewerbs „Young Musician Contest“ in Neusäß jetzt erleben. Die Idee dazu und die Ausführung lag beim Schulleiter der Sing- und Musikschule Neusäß, Achim Binanzer. 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 14 Beiträgen hatten sich angemeldet und einem Vergleich ihrer musikalischen Leistungen sowie der fachlichen Jury gestellt. Doch der Wettbewerb hatte ein ganz anderes Konzept als herkömmliche Leistungsvergleiche.

Ob Klassik, Modern, Rock oder Pop, alle Musiksparten waren willkommen. Auch, ob eine Bewertung gewünscht wurde oder nicht, wurde den jungen Protagonisten überlassen. Doch diese Möglichkeit wurde gerne angenommen, bedeutete sie doch eine Bestätigung über das Resultat einer langen Zeit des Übens. „Alle jungen Musikerinnen und Musiker, die sich angemeldet hatten, waren auch gekommen und boten durch die Bank ein Spitzenniveau“, freute sich Organisator Binanzer. Selbst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der jüngsten Altersgruppe brillierten mit ihren Vorträgen.

Sina Heuberger hat eine Eigenkomposition dabei

Und somit wurde an diesem Wettbewerbs-Nachmittag auch alles geboten von Klassik, Jazz, Pop, Rock und Soul bis zu Eigenkompositionen. Teilnehmerin Anna Mohr brillierte gar mit zwei gegensätzlichen Vorträgen. Zunächst spielte sie auf Sopran und Altflöte die Don Quixotte Suite 2,4,5 von G. Ph. Teleman sowie die Suite Nr. 1 Courante + Gigue von Ch. Dieupart. Am Marimbafon überzeugte sie mit „Scenes from Mexico“ von A. Gomes. Sina Heuberger begeisterte auf interessante Weise mit ihrer Eigenkomposition „Wandel“.

Achim Binanzer, der Leiter der Sing- und Musikschule Neusäß, hat den neuen Wettbewerb für junge Leute entwickelt. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Angeboten war auch ein kreativer Joker, mit welchem sich die Kinder und Jugendlichen über ihr musikalisches Können hinaus mit neuen Ideen oder außergewöhnlichen Showelementen und -talenten darstellen konnten. Dieser wurde von Zeynep Cevik gezogen, die am Klavier die Harmonielehre selbst frei gestaltete, von Valentin Ziegler, der an der Trompete rhythmisch improvisierte und die Melodien aus dem Kopf veränderte sowie Sina Heuberger, mit ihrer Eigenkomposition. Die 14-jährige Schülerin des Justus-von-Liebig Gymnasiums Olivia Jessel spielte auf der Gitarre und sang dazu und stellte sich ohne sichtliches Lampenfieber dem Publikum und den Juroren.

Olivia Jessel möchte gerne eine Band gründen

Es war ihr erster Wettbewerb, erklärte sie. Für sie war es klar, dass sie sich bewerten lassen wollte, denn sie wollte wissen, wie ihr Spiel und Gesang angekommen waren. Olivia hat schon Erfahrungen im Schulchor und der Schulband, auch eine eigene Band schwebt ihr bereits zusammen mit Freundinnen vor. „Allerdings ist es schwer,eine Schlagzeugerin oder einen Schlagzeuger zu finden“, hat sie schon erfahren. Super waren letztlich alle jungen Musikerinnen und Musiker. „Musik lebt und entwickelt sich weiter“, freute sich der Leiter der Sing- und Musikschule über die Kreativität der jungen Leute. Das Preisträgerkonzert findet am Donnerstag, 6. Juli, um 18.30 Uhr im Haus der Musik statt.

