Neusäß: Mutter, Vater und Sohn auf Diebestour in Neusäß erwischt

Neusäß

Mutter, Vater und Sohn auf Diebestour in Neusäß erwischt

Waren im Wert von 200 eingesteckt und nicht bezahlt haben soll eine Familie, die offenbar gemeinsam in Neusäß auf Diebestour war.
    Mutter, Vater und Sohn wurden laut Polizei bei einer Diebestour in Neusäß erwischt.
    Mutter, Vater und Sohn wurden laut Polizei bei einer Diebestour in Neusäß erwischt. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Mutter, Vater und Sohn wurden laut Polizei bei einer Diebestour in Neusäß erwischt. Die drei waren demnach am Montag gegen 19.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Daimlerstraße unterwegs. Dort steckten sie Waren im Wert von knapp 200 Euro in ihren beiden Rucksäcken, berichten die Beamten. Anschließend versuchten sie demnach, den Laden zu verlassen - ohne zu bezahlen.

    Das fiel der Mitarbeiterin allerdings offenbar rechtzeitig auf. Während die Angestellten des Markts auf die Polizei warteten, soll der 46-jährige Vater auch noch ausfällig geworden sein. Er bedrohte und beleidigte das Personal, heißt es im Bericht der Beamten. Das dürfte gleich mehrere Anzeigen zur Folge haben. (kinp)

