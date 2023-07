Nach 50 Jahren in der Kita ist jetzt Zeit für den Ruhestand

Birgit Meyer hört als Leiterin der evangelischen Kita Regenbogen auf. Was sich in dieser Zeit geändert hat und was ihre Nachfolgerin mitnimmt.

Im Frühjahr dieses Jahres konnte die evangelische Kindertagesstätte Regenbogen in Neusäß ihr 60. Jubiläum feiern, fast 50 Jahre davon begleitete Birgit Meyer deren Geschichte. Seit dem Jahr 2000 war sie als Gruppenleitung tätig, zwei Jahre später übernahm sie die Leitung der Kindertagesstätte. Jetzt verabschiedete sie sich in den Ruhestand und blickte dabei auf eine wechselvolle Geschichte der Kita zurück, die 1963 im Erdgeschoss des Gemeindebaus der Kirchengemeinde Emmaus in der Gartenstraße eingerichtet wurde.

Die äußeren Bedingungen haben sich in all den Jahren in der Kita Regenbogen immer wieder geändert. Wegen Mangels an Betreuungsgruppen wurde der Kindergarten 30 Jahre später um eine zweite Gruppe im ersten Stock des Gebäudes erweitert. Seit 2013 hat die Kindertagesstätte zusätzlich eine Kinderkrippe und die einzelnen Gruppen verteilten sich im gesamten Haus bis schließlich 2015 der Neubau an der Etzelstraße bezogen werden konnte. In dem ebenerdigen Gebäude ist jetzt auch gruppenübergreifendes Arbeiten möglich. Das passe gut zum teiloffenen Konzept der Kita, erklärt Meyer, für die ihr Beruf in all den Jahren auch Berufung war. „Ich wollte mit Menschen, speziell mit Kindern arbeiten“, erklärt die gelernte Erzieherin, ihren Berufswunsch.

Beim Personal gab es in den vielen Jahren nur wenige Wechsel

Stets hat sie die Kindertagesstätte mit Herz, Menschenverstand und hoher Sachlichkeit geleitet. Wichtig war ihr dabei auch immer eine kollegiale Begleitung ihres Teams, in welchem nur selten ein Wechsel stattfand. Kindergartenleitung, das bedeutet heute hauptsächlich viel Arbeit im Büro. Den Kontakt zur Basis hat sie aber dennoch nie verloren. „Ich kenne jedes Kind und jeden Elternteil. Ich bin immer gern Erzieherin gewesen und gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Jetzt blickt sie in eine Zukunft mit Mann und Familie, die sie aktiv gestalten möchte mit gemeinsamen Urlauben und viel Fahrrad fahren. Vor allem die Enkeltochter freut sich schon auf die kommende Zeit.

Klettern und toben ist doch das Allerschönste und so wussten die Kindergartenkinder der Kindertagesstätte Regenbogen ihr neues Haus an der Etzelstraße in Neusäß mit neuen Spielhäusern aus Holz und mit Rutsche beim Einzug im September 2015 sehr wohl zu schätzen. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Mit einem großen Überraschungsfest ist Birgit Meyer jetzt verabschiedet worden. Ihre Nachfolgerin Angela Reuß, die bisher als ständig bestellte Stellvertreterin in der Kita Regenbogen tätig war und mit welcher sie bereits 20 Jahre vertrauensvoll zusammen gearbeitet hat, hat sich zusammen mit dem ganzen Team und den Kita-Kindern so einiges einfallen lassen. Nach einem Gottesdienst in der gegenüberliegenden Emmauskirche, den die Kinder musikalisch umrahmten, ging es in die Kindertagesstätte zum gemeinsamen Feiern.

Ein Steinregenbogen zur Erinnerung

Als Erinnerung hatten die Kita-Kinder für ihre scheidende Einrichtungsleiterin fleißig Steine gesammelt und bemalt und damit einen Steinregenbogen gebastelt. „Wir wollten, dass sie eine schöne Erinnerung für ihren Garten mitnimmt“, so Reuß. „Sie hatte immer ein offenes Ohr und Verständnis für alle Belange“, so ihre Nachfolgerin, die künftig das weiter tragen möchte, was Meyer lange Jahre bestens vorgelebt hat. „Diesen Schatz nehme ich gern mit“, erklärt sie.

Lesen Sie dazu auch