Nach Autounfall muss ein 17-jähriger Radfahrer aus Neusäß ins Krankenhaus

In Neusäß fuhr ein Autofahrer in einen 17-Jährigen auf seinem Rad. Dieser musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Am Mittwochmorgen stießen ein Auto- und ein Radfahrer in Neusäß zusammen. An der Ecke Haydnstraße und Westheimer Straße fuhr ein 61-Jähriger in seinem Wagen und wollte nach rechts abbiegen. Dabei übersah er wohl den 17-jährigen Radfahrer, der neben ihm auf der Straße unterwegs war. Beim Abbiegen kam es zum Unfall, Auto- und Radfahrer prallten zusammen.

Der Jugendliche fiel vom Rad und stürzte. Zur ambulanten Behandlung wurde er ins Uniklinikum Augsburg gebracht, wie stark er verletzt ist, ist noch unklar. Der Gesamtschaden durch den Unfall bewegt sich laut Polizeiangaben im unteren vierstelligen Bereich. (mom)