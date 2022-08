Neusäß

15:34 Uhr

Nach Brand des Wohnmobils an der A8: Hund gerettet, Herrchen im Krankenhaus

Gerade noch rechtzeitig konnte der 65-jährige Fahrer seinen Hund aus dem brennenden Wohnmobil retten. Dabei verletzte er sich aber so schwer, dass er mit dem Hubschrauber in die Uniklinik geflogen werden musste.

Plus An der Anschlussstelle Neusäß zur A8 fängt ein Wohnmobil Feuer. Dem Halter gelingt es noch seinen Hund zu retten, er selbst aber wird schwer verletzt. Die gewaltige Hitze macht auch der Feuerwehr schwer zu schaffen.

Von Matthias Schalla

Dieser Einsatz hat die Männer und Frauen der Feuerwehren aus Neusäß, Täfertingen und Gersthofen an ihre Grenzen gebracht. An einem der bislang heißesten Tage im Jahr mussten Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz ein Wohnmobil löschen, das an der Anschlussstelle von der Staatsstraße 2036 auf die A8 plötzlich in Brand geraten war. Schnell griffen die Flammen auf die angrenzende Böschung über. "Die Hitzeentwicklung war so stark, dass Verkehrszeichen einfach wegschmolzen und die Einsatzkräfte nach spätestens 15 Minuten ausgetauscht werden mussten", sagt der Neusäßer Kommandant Christian Kannler. Wie durch ein Wunder überstand der Hund des Fahrers das Inferno unverletzt.

