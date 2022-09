Neusäß

Nach zehn Tagen Volksfest in Neusäß ist die Bilanz positiv

Ob alt oder jung: Gerade an den Wochenenden war im Festzelt auf dem Volksfest in Neusäß viel los. Der Festwirt zieht eine positive Bilanz. Dennoch würde er etwas ändern.

Plus Beim Seniorennachmittag feiern auch die Älteren voller Freude nach der Corona-Pause. Beim Konsum merkt der Festwirt noch keine Zurückhaltung.

Von Jana Tallevi

Eine rundum positive Bilanz zieht Festwirt Thomas Kempter, Chef im Festzelt der Familie Binswanger-Kempter, nach zehn Tagen Volksfest in Neusäß. "Wir sind sehr zufrieden, trotz des durchwachsenen Wetters", so der Festwirt am Sonntagnachmittag, kurz vor Beginn des großen Finales mit der Stadtkapelle Neusäß. Besonders an den beiden Wochenenden und auch am Seniorennachmittag sei von einer "Corona-Zurückhaltung" nichts mehr zu spüren gewesen. Dennoch könnte er sich eine bestimmte Veränderung gut vorstellen.

