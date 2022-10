Nachwuchstalente von Young Stage bringen in Neusäß ein "Horror-Musical" auf die Bühne

Bei der Show "Transsylmania" am kommenden Sonntag in der Stadthalle Neusäß wirkt auch die Live-Band "Abyss" mit und Tänzerinnen der Tanzakademie Daniel Zaboj.

In einer rasanten, temperamentvollen, aber auch emotionalen Pop-Show präsentieren sich die Nachwuchskünstlerinnen und -künstler von Young Stage am Sonntag, 16. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle Neusäß. Titel des neuen "Horror-Musicals" ist "Transsylmania" und man darf gespannt sein, welche Wesen da aus dem Sarg steigen. Das Publikum erwartet eine skurrile Geschichte, die sich irgendwo ereignen könnte. Gemeinsam mit den Tänzerinnen der Ballett- und Tanzakademie Daniel Zaboj, der auch Regie und Choreografie übernommen hat, zeigen die jungen Darstellerinnen und Darsteller spannende und lustige Szenen aus dem etwas „anderen“ Hotel.

Mit der Live-Band "Abyss"

Musikalisch verstärkt wird das Musical von der Augsburger Band „Abyss“, die große Erfolge bei der Mitwirkung bei „Jesus Christ Superstar“ auf der Augsburger Freilichtbühne gefeiert hat. Einen gewaltigen Auftritt werden auch die Nachwuchs-Drummer von Peter Granetzny haben. Auch der ein oder andere Überraschungsgast wird für das Ende der Show versprochen. Karten gibt es im Ticketportal der Stadthalle Neusäß.

Der Verein Young Stage wurde 2009 gegründet, um Kinder und Jugendliche in der künstlerischen Ausbildung zu fördern. Dabei sollten die einzelnen Sparten der musikalisch-künstlerischen Ausbildung unter einem Dach zusammengebracht werden. (dav)