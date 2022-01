Neusäß

vor 16 Min.

Faschingsgesellschaft Narrneusia geht mit Schwung in den Minifasching

In Dornstadt hat die Narrneusia den einzigen Auftritt für diese Faschingssaison.

Plus Die Faschingsgesellschaft Narrneusia aus Neusäß will sich von Corona den Spaß nicht ganz nehmen lassen. Dazu gehört auch ein einziger Auftritt in dieser Saison.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Narrneusia in Neusäß lässt sich bestmöglich den Spaß am Fasching vom Virus nicht verderben und hat sich unbeirrt seit September auf die Narrenzeit vorbereitet. "Erwachsene wie Kinder trainieren unter 2G plus und können sich somit weitgehend sicher regelmäßig treffen, zusammen tanzen und Spaß haben. Wir haben zudem den großen Vorteil, dass alle Aktiven geimpft sind, womit das Miteinander nochmals deutlich erleichtert wird", freut sich Narrneusia-Präsident Gerhard Rammel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen